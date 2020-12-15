حفاظا على صحة المواطنين.. حملة أبو العينين تستكمل أعمال التعقيم والتطهير بشوارع وحواري الدقي

باشرت حملة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أعمال التعقيم والتطهير للأحياء السكنية وشوارع وميادين الجيزة، حيث انتهت من رش المواد المطهرة بحواري وشوارع الدقي، حفاظا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وجابت الحملة كلا من منطقة وشارع داير الناحية، وحارة المصري، وحارة السبكي، وحارة القارعة، وحارة الأطفيحي، ومسجد الرحمة، وحارة الدوار، وشارع الشيخ عتمان، وحارة دوار العمدة، ومسجد الرحمة آل شافعي، وحارة محمد ونيس، وحارة العلامية، وحارة الشيمي، وزقاق الشيمي، وحارة أحمد مسعود، وامتداد شارع أحمد مسعود.

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