نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمهات مصر" يرصدن أول امتحان تجريبي لأولي ثانوي: "سهل ومباشر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الإمتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي جاء في مستوي الطالب المتوسط مع وجود بعض الملاحظات البسيطة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الامتحان جاء سهلا ومباشر لأغلب الطلاب ولا تواجد أي مشكلات خاصة بالتقنية عند أغلبهم، مشيرة إلي أن بعض الأسئلة المقالية كانت تحتاج إلي وقت طويل، فضلا عن خروج بعض أجهزة التابلت من الامتحان ولكن الطالب عاود الدخول عليه مرة أخري.

وطمأنت عبير، الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق والتوتر من الامتحانات، لإنها امتحانات تجريبية وتدريبية تقيس مستوي الطلاب ومدي استياعبهم وشكل وطبيعة الأسئلة الجديدة وأي مشكلات تواجهم علي جهاز التابلت، مناشدة أولياء الأمور بعدم تداول أي خبار غير موثوقة أو أي تسريبات تتدعي أنها للامتحانات حتي لا يثيروا القلق والبلبلة.

وقدمت عبير، الشكر لوزارة التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية علي الجهد الكبير الذي يقومون به.من أجل إجراء الامتحان التجريبي، مستطردة: " فكرة إن يتم عمل امتحان تجريبي عشان نقيس مستوي الطلاب ونعرف نقاط الضعف والقوي فين، واي مشكلات تواجهم، ده حاجة عظيمة جدا".

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "الامتحان سهل ومباشر، خليته عاش جو كأنه فى الامتحان،

المشكلة اللى قابلته إن فى أسئلة كان معلم على إجابة معينه وفى التصحيح لقى إجابته متغيره

قولنا ممكن إنه داس غلط على حاجه وهو بيراجع بعد كده ياخد باله".

وأضافت ولي أمر: "الحمد لله الامتحان فى مجمله كويس جدا، والأهم مافيش مشاكل تقنيه"، وتابعت أخري: "لحد دلوقتى تمام، بس سؤال المقال طويل، بالنسبه لينا اول سنه مع التابلت كان فى مشكله واحده وهي خروج من الامتحان فاجئه وبنعمل فتح تانى وبنكمل"، واستكملت أخري: "الحمدلله بنتي بتقول سهل ومفيش مشاكل قابلتهم".