عبد العال يحيل مشروعات قوانين جديدة للجان النوعية بالبرلمان

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية
وتضمنت على النحو التالى مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
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مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التى تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة.،ومشروع قانون المالية العامة وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة.
ومشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.ومشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
كما تضمنت الإحالات مشروعات قوانين وعددها 50 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.
ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى 2019/2020.
وممشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة للسنة المالية 2019/2020.
وكذلك أحال الدكتور على عبد العال مشروع قانون الصكوك السيادية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.
و مشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.
و- مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دوت الخليج وتم إحالته إلى لجنة الخطة.و مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية.
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