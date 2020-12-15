عبد العال يحيل مشروعات قوانين جديدة للجان النوعية بالبرلمان

أشرف رشاد: المال السياسي حجة من لاشعبية له.. ولن نتخلى عن مرشحينا الخاسرين..الأرقام تثبت أننا لم نستحوذ على مقاعد البرلمان.. وثلاثة عناصر صنعت مجد الحزب

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التى تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة.،ومشروع قانون المالية العامة وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة.ومشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.ومشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

كما تضمنت الإحالات مشروعات قوانين وعددها 50 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.

ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى 2019/2020.

وممشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة للسنة المالية 2019/2020.

وكذلك أحال الدكتور على عبد العال مشروع قانون الصكوك السيادية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.

و مشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.

و- مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دوت الخليج وتم إحالته إلى لجنة الخطة.و مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية.