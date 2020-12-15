مماطلة أوباما تقربه من القلعة الحمراء "تفاصيل"

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن يوسف أوباما لاعب الفريق الاول للنادي ، يماطل في مفاوضات النادي ولا يريد التجديد في الوقت الحالي للقلعة البيضاء الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي.
وصرح المصدر عن رفض اوباما عقد جلسة للتفاوض حول تجديد عقده مع النادي وهو موقف غير مفهوم للنادي قائلا " من الواضح وجود افكار تدور في ذهن اوباما لا نعلمها وموقفه غامض وغير واضح ".
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يذكر أن اللاعب عاد من جديد للمشاركة في المباريات مع الفريق الاول بالأمس مع فريق الشباب خلال مباراة ودية، بعد غياب للمباريات الرسمية أبرزها نهائي دوري أبطال إفريقيا متأثرا بفيروس كورونا .
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