ضياء داود لـ دوت الخليج: الانتخابات انتهت وطموحات وأحلام المواطنين من البرلمان القادمهي الأهم

فيديو..أشرف رشاد بـ ندوة دوت الخليج: برلمان 2021 لن يشهد وجود تحالف سياسي تحت القبة

جاء ذلك فى حديثه لـ موقع دوت الخليج، على هامش الجلسة الختامية للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، مؤكدا على أن انتخابات 2020 انتهت وطموحات المواطنين لابد من النظر لها بجدية، مشيرا إلي أنه من الضروري أن يكون قانون الإدارة المحلية على أولويات البرلمان القادم، للتخفيف من على كاهل النواب الذين ينخرطون في تفاصيل ليست في مهامهم، والعمل علي وضع سياسات للتنمية الإقتصادية مصحوبة بـ أجندة تشريعية تدعم المواطن.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إذاعة جلسات البرلمان المقبل ضرورة مهمة ولصالح البرلمان والمواطن معا، حتى يرى الجميع نوابه.

