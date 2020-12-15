صدمة جديدة.. إصابة رباعي الزمالك بفيروس كورونا "صور"

أعلن رباعي الزمالك أسامة فيصل، حسام أشرف، ياسين مرعي، والسيد عطية إصابتهم بفيروس كورونا اثناء تواجدهم في معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنه. وكتب كل من "أسامة فيصل وحسام أشرف "عبر حسابهم الشخصي علي مواقع التواصل الإجتماعي "استوري" "انستجرام"

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والجدير بالذكر أن منتخب الشباب اعلن عن إصابة 14 لاعب من الفرقه و مدرب المنتخب ربيع ياسين حيث سافر المنتخب الي تونس لبدء بطولة شمال افريقيا 2021 لأمم افريقيا وقد اعلن الاتحادي المصري عن استقرار حالة المدير الفني للمنتخب حيث استقرت القرعه علي لقاء بين المنتخب المصري و منتخب ليبيا الذي من المقرر إقامتة اليوم الثلاثاء.



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