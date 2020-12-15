واصل الكوري الجنوبي سونج هيونج مين موسمه المتميز ويحصد بطولة جديدة هذا العام نتيجة لما قدمه من أداء متميز مع الفريق اللندني هذا العام .وحصل نجم توتنهام على لقب افضل لاعب في كوريا الجنوبية هذا العام 2020.
ونشر الاتحاد الكوري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان يعلن فيه عن فوز لاعب الفريق اللندني "سونج هيونج مين" بجاىزة لاعب العام في كوريا الجنوبية.
اقرأ أيضا: فترة عودة الريال ... الملكي يتأهب لتصدر الليجا مساء اليوم
وتعتبر هذا رقم قياسي بالنسبة لسونج حيث اسطاع الفوز بلقب الجاىزة للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي.وكان سونج قد حقق هذه الجاىزة 5 مرات في تاريخه أعوام 2013.2014.2017.2019 وأخيرا 2020.
ويعد سونج أحد ابرز اللاعبين في صفوف الفريق اللندني في السنوات الاخيرة .حيث شلرك مع الفريق هذا الموسم في 19 مباراة في مختلف المسابقات سجل فيها 13 كما استطاع عمل 7 تمريرات حاسمة حلال هذا الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم توتنهام يواصل تحقيق الأرقام القياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.