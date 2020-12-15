نجم توتنهام يواصل تحقيق الأرقام القياسية

واصل الكوري الجنوبي سونج هيونج مين موسمه المتميز ويحصد بطولة جديدة هذا العام نتيجة لما قدمه من أداء متميز مع الفريق اللندني هذا العام .وحصل نجم توتنهام على لقب افضل لاعب في كوريا الجنوبية هذا العام 2020.

ونشر الاتحاد الكوري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان يعلن فيه عن فوز لاعب الفريق اللندني "سونج هيونج مين" بجاىزة لاعب العام في كوريا الجنوبية.

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وتعتبر هذا رقم قياسي بالنسبة لسونج حيث اسطاع الفوز بلقب الجاىزة للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي.وكان سونج قد حقق هذه الجاىزة 5 مرات في تاريخه أعوام 2013.2014.2017.2019 وأخيرا 2020.

ويعد سونج أحد ابرز اللاعبين في صفوف الفريق اللندني في السنوات الاخيرة .حيث شلرك مع الفريق هذا الموسم في 19 مباراة في مختلف المسابقات سجل فيها 13 كما استطاع عمل 7 تمريرات حاسمة حلال هذا الموسم.