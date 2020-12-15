عاجل .. الكاف يعتبر منتخب مصر للشباب منسحبا من البطولة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتبار منتخب مصر للشباب منسحبا من مباراته أمام ليبيا ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا.
جاء ذلك القرار بعدما أرسل المنتخب قائمة تضم أقل من 15 لاعب، بما يخالف قواعد الكاف، وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا الذي ضرب الفريق بإصابة 14 لاعب، برفقة المدير الفني للمنتخب "ربيع ياسين"
وقررت وزارة الشباب والرياضة إرسال طائرة خاصة لتقل بعثة المنتخب المصري للعودة إلى القاهرة.
وكان من المفترض أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، وتم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، حتى اتخذ الكاف قراره.
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