عبد العال يعلن فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم علي فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الاول ، مهنئا القيادة السياسية والحكومة والنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية .



وقال للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية امامكم الكثير من الجهد لخدمة ابناء دوائركم ، قائلا " ومن لم يحالفه الحظ فاننا جميعا ابناء الوطن وفى خدمة الوطن داخل المجلس او خارجه ، متابعا:" أود فى نهاية دور الانعقاد العادى السادس أن أهنئ الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها في إتمام انتخابات مجلس النواب بنجاح شهد له الجميع، وهو ما يعكس استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير فى ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة.

كما أهنئ النواب الفائزين فى الانتخابات وأقول لهم أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تستلزم منكم بذل الكثير من الجهد.ولمن لم يحالفه الحظ أقول: إننا جميعاً أبناء وطن واحد، وجميعنا يخدم هذا الوطن العزيز علينا من أى موقع، ومن أى مكان.

