بالفيديو.. النائب يسرى المغازى: برلمان 2015 كان داعمًا للدولة المصرية.. وتحمل أعباء كبيرة

قال النائب يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، برلمان 2015 قام بدور وطنى كما يجب، لأنه تحمل أعباء كثيرة جدًا، تتمثل فى التحول الاقتصادى، وجائحة كورونا، وأمور تخص المواطن، وهو كان داعمًا للدولة المصرية.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، البرلمان المقبل به العديد من الوجوه الجديدة المبشرة، وسيعقب التحول الاقتصادى تحول اجتماعى، وفقًا لخطط واستراتيجية معدة ومنظمة.

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هذا وشهد الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء، مناقشة استجواب وحيد توافقت فيه الشروط اللائحية والذي قدم من النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والذي فاز مؤخرًا أيضا في انتخابات مجلس النواب ليحافظ على عضويته في برلمان 2020.

