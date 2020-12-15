النواب يقر أتفاقية جامعة سالمان ومنع التهرب الضريبي مع الإمارات

وافق البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى العربى المعتمدة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر2015 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو الماضى.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية من أجل تبادل المعلومات والتحريات لتفادى أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية فى الدول الأطراف بالاتفاقية، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها أنه لا يوجد أى مخالفة فى الاتفاقية للقانون والدستور.

كما وافق مجلس النوابعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع فى أبى ظبى بتاريخ 14 /11/2020 نوفمبر 2020.

ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التى يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدولتينويطبق الاتفاق على الأشخاص المُقيمين فى إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التى تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية، ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.

