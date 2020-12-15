الدكتور على عبد العال يهنئ مرزوق الغانم بانتخابه رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي

بعث الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة ب‍دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة فوزه برئاسة مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعى لسادس عشر .

حيث أعرب الدكتور عبد العال عن خالص التهنئة القلبية بمناسبة تجديد الثقة " للغانم " لتولي رئاسة مجلس الأمة ، قائلاً : " أنها ثقة غالية صادفت أهلها ، رشحكم لها ما تتميزون به من ملكات وقدرات ظهرت نتائجها على صفحة أعمالكم فيما يختص بالشأن البرلماني " .

عبد العال يعلن فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

وأردف عبد العال : "نحن في مصر نحمل لبلدكم الشقيق كل العرفان والتقدير لمواقفه الصلبة وتوظيفه علاقاته الدولية وقدراته الاقتصادية والدبلوماسية من أجل دعم مصر وتجاوزها كثير من المصاعب " .

وأكد الدكتور عبد العال أننا على ثقة تامة – بفضل رئاستكم لهذا المنصب - من توطيد أطر التعاون بين مجلسكم الموقر ومجلس النواب المصرى من أجل صالح البلدين الشقيقين ، متمنياً المزيد من العطاء والتقدم لشعب دولة الكويت الشقيق .

