تقرير| 5 مهاجمين من العيار الثقيل على طاولة القلعة الحمراء.. والأقرب مفاجأة

بات من المؤكد أن النادي الأهلي يعاني بشكل كبير في الخط الأمامي ويحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ويسعى مسؤولو الأهلي لتدعيم الفريق بصفقة من العيار الثقيل، خلال الميركاتو الشتوي القادم وذلك لضمان التواجد على منصات التتويج الموسم الجاري.

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ويتواجد في هجوم المارد الأحمر الثلاثي مروان محسن وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وذلك بعد رحيل المالي أليو بادجي عن صفوف الفريق. ويتواجد في هجوم المارد الأحمر الثلاثي مروان محسن وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وذلك بعد رحيل المالي أليو بادجي عن صفوف الفريق. وعلى الفور بدأ مسؤولو القلعة الحمراء، البحث عن مهاجم أجنبي “سوبر” تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم، بطلب من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. اقرأ أيضا: نجم توتنهام يواصل تحقيق الأرقام القياسية



ويستعرض "دوت الخليج" أبرز 5 مهاجمين مرشحين لقيادة القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل: ويستعرض "دوت الخليج" أبرز 5 مهاجمين مرشحين لقيادة القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل: الأورجوياني جاستون سيرينو: يبقى مهاجم صن داونز الخيار الأول للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وعلى الرغم من رغبته الكبيرة في الانتقال للأهلي، إلا أن إدارة ناديه تطلب مقابل مادي كبير وصل إلى أكثر من 4ملايين دولار، بخلاق عقد اللاعب وهو ما يمثل عبئ كبير على إدارة المارد الأحمر، بجانب أنه مرشح للتواجد رفقة ناديه في دوري أبطال إفريقيا وهو ما يمنعه من التواجد مع المارد الأحمر في البطولة الإفريقية النسخة الحالية. اقرأ أيضا: صدمة جديدة.. إصابة رباعي الزمالك بفيروس كورونا "صور"



هداف الدوري المصري هداف الدوري المصري يعد والتر بواليا هداف الدوري المصري صاحب الـ 13 هدف، من ضمن المرشحين رغم أنه يأتي في المرتبة الأخيرة مع عدم قناعة موسيماني الكاملة بإمكانياته إلا أنه تبدو الصفقة المنطقية والأقرب في الوقت الحالي، فهو الوحيد الذي يمكن للأهلي تلبية طلبات نادي الجونة المادية وأيضًا تلبية طلبات اللاعب المالية، لذلك يعد هو الأقرب من حيث التوافق في النواحي المادية بين الطرفين. اقرأ أيضا: مماطلة أوباما تقربه من القلعة الحمراء "تفاصيل"



التوجولي لابا كودجو التوجولي لابا كودجو يعد القاطرة البشرية لابا كودجو من ضمن الأسماء التي دخل مسؤولي الأحمر في التفاوض مع ناديه العين الإماراتي نظرًا لوجود علاقة قوية بين الناديين وذلك من أجل ضم المهاجم ويسعى الأهلي لإقناع العين بضم لابا كودجو هداف الفريق، على الرغم من صعوبة الصفقة لكن هناك اتجاه داخل القلعة الحمراء لتقديم عرض كبير من أجل اللاعب. اقرأ أيضا: فترة عودة الريال ... الملكي يتأهب لتصدر الليجا مساء اليوم



عمر السومة عمر السومة يبقى الهداف السوري الخيار الأخير لمجلس الأحمر في حالة فشل التعاقد مع الثلاثي الأقوى، نظرًا لكبر سن عمر السومة صاحب الـ 31 عامًا، وأيضًاشروطه الشخصية المبالغ فيها إلا أنه كونه لاعب يحق له التوقيع لأي فريق في الميركاتو الشتوي، يبقى من ضمن الخيارات المتاحة داخل قلعة التتش. اقرأ أيضا: رسميا .. مدحت العدل يعلن الترشح علي مقعد رئاسة الزمالك "صور"