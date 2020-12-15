اسمها الحقيقي "ياسمين" .. أبرز معلومات عن بسنت فتاة ميت غمر

تصدرت بسنت فتاة ميت غمر اهتمامات الجمهور على مواقع السوشيال ميديا بعد تداول واقعة التحرش بها من قِبل 7 شباب أثناء سيرها في الطريق، بأحد شوارع المنطقة، إذ لاحقها الشباب وبدأوا التحرش بها جنسيا وهو ما دفعها لتحرير محضرا ضدهم، تسبب في حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بسنت فتاة ميت غمر



نشرت بسنت فتاة ميت غمر منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تُفجر خلاله قضية تهديدها بالقتل والتشويه بـ "مية النار" من أهالي وأصدقاء المتحرشين السبعة، وطالبت المتابعين بدعمها، وتوصيل صوتها لرجال الأمن قبل انتقام ذوي الجُناة منها.

أبرز معلومات عن بسنت فتاة ميت غمر حسب مصادر مقربة منها:



- اسمها الحقيقي ياسمين محمود .. وبسنت هو اسم الشهرة على انستجرام وتويتر.

- مواليد 1997 ميت غمر وتنتمي لعائلة بسيطة.

- تدرس بكلية الزراعة بجامعة عين شمس.

- يعمل والد بسنت نجار بسيط وتعمل والدتها في الأعمال المنزلية.

- تعتبر بسنت الابنة الأصغر للعائلة ولديها أخوات أخريات وأخين.

- بسنت منفصلة عن أهلها من سنين

- تُقيم بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

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ووصلت معلومات لموقع دوت الخليج من خلال المقربين للفتاة بسنت بأنها انفصلت عن أهلها بعد دخولها الجامعة، حيث أنها كانت تتطلع للعيش بأسلوب حياة مختلف عن أهلها، ويبدو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى بأن لها فكر مختلف ويتماشى أكثر مع أفكار الغرب، وهذا ما يجعل حياتها مثيرة للتساؤلات، من قبل بعض الأشخاص، وتماشيا مع أفكارها الشبيهة بأفكار الغرب تخلت بسنت عن حجابها وذلك بعد ان اكدت عدة مصادر قريبة منها على هذه المعلومة.

