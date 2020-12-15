البرلمان ينهي الفصل التشريع الأول وعبد العال يهنئ النواب الفائزين فى الانتخابات ويؤك وأقول لهم أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تستلزم منكم بذل الكثير من الجهد

وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، علي فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الاول ، مهنئا القيادة السياسية والحكومة والنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية... متابعا:" أهنئ النواب الفائزين فى الانتخابات وأقول لهم أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تستلزم منكم بذل الكثير من الجهد.ولمن لم يحالفه الحظ أقول: إننا جميعاً أبناء وطن واحد، وجميعنا يخدم هذا الوطن العزيز علينا من أى موقع، ومن أى مكان.
جلسة اليوم الثلاثاء كانت الختامية للفصل التشريعي الأولي والتي شهدت الموافقة علي القرار رقم 591 لسنة 2020، بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء حيث تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية، ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.
شهدت أيضا الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع فى أبى ظبى بتاريخ 14 /11/2020 نوفمبر 2020.
المجلس وافق أيضا علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدره 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020، بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.
المجلس وافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020 وذلك بعد إشادة واسعة بالجهود المبذولة من الدولة المصرية وعلي رأسها القيادة السياسية، في هذا الملف، وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها "ووٌفق علي ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020".
وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة واعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه، وتكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.
كما وقف المجلس دقيقة حداد، على روح النائبين الراحلين محمد سعد تمراز، وفوزي فتى، واللذان وافتهما المنية في وقت سابق. وأعلن الدكتور علي عبد العال، خلو مقعدي النائبين، بناء على الخطابات الواردة من وزير الداخلية بوفاة محمد سعد تمراز، وفوزي فتى.
وعلي مستوي مجلس الشيوخ استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الثلاثاء عدد من الصحفيين من مؤسسة دار التحرير، حيث تضمن تأكيده علي في اللقاء علي أن حزب مستقبل وطن ما جاء للحياة السياسية لينفرد بالساحة إطلاقا، ولكن للعمل مع الجميع من أجل خلق مجال حزبي قوي وحقيقي بالواقع المصري.
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