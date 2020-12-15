البرلمان ينهي الفصل التشريع الأول وعبد العال يهنئ النواب الفائزين فى الانتخابات ويؤك وأقول لهم أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تستلزم منكم بذل الكثير من الجهد

وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، علي فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الاول ، مهنئا القيادة السياسية والحكومة والنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية... متابعا:" أهنئ النواب الفائزين فى الانتخابات وأقول لهم أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تستلزم منكم بذل الكثير من الجهد.ولمن لم يحالفه الحظ أقول: إننا جميعاً أبناء وطن واحد، وجميعنا يخدم هذا الوطن العزيز علينا من أى موقع، ومن أى مكان.



جلسة اليوم الثلاثاء كانت الختامية للفصل التشريعي الأولي والتي شهدت الموافقة علي القرار رقم 591 لسنة 2020، بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء حيث تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية، ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.