النواب والحكومة أبطال المشهد الختامي لبرلمان 2015..عبدالعال وفؤاد يشكرون النواب ويهنئون الفائزين ويثمنون دور الخاسرين..تأكيدات على المكاسب في ظل قيادة سياسية حكيمة

مشاهد ختامية لافتة من البرلمان اليوم، والذي أنهى نوابه فصلهم التشريعي كاملا، بستة أدوار أنعقاد في سابقة برلمانية لم تحدث في تاريخ الحياة البرلمانية سوى مرة واحدة.

وخلال إعلان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال خلال جلسته العامة اليوم، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الاول، قام بتوجيه القيادة السياسية والحكومة والنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية .

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وقال للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية امامكم الكثير من الجهد لخدمة ابناء دوائركم ، قائلا " ومن لم يحالفه الحظ فاننا جميعا أبناء الوطن وفى خدمة الوطن داخل المجلس او خارجه.

وتابع:" أود فى نهاية دور الانعقاد العادى السادس أن أهنئ الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها في إتمام انتخابات مجلس النواب بنجاح شهد له الجميع، وهو ما يعكس استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير فى ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة.

بعدها وجه وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية علاء فؤاد، رسائل ذهبت إلى المعنى ذاته، موجها الشكر للبرلمان الحالي على دوره الوطني، ومهنئا النواب الفائزين، ومؤكدا للخاسرين أنهم أدوا دورا عظيما وتحملوا مسؤولية وطنية جليلة.

قبلها أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية.

وتضمنت على النحو التالى مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التى تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة.،ومشروع قانون المالية العامة وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة.

ومشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.ومشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

كما تضمنت الإحالات مشروعات قوانين وعددها 50 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.

ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى 2019/2020، ومشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة للسنة المالية 2019/2020.

وكذلك أحال الدكتور على عبد العال مشروع قانون الصكوك السيادية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.

ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.

ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دوت الخليج وتم إحالته إلى لجنة الخطة.و مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية.