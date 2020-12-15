النواب والحكومة أبطال المشهد الختامي لبرلمان 2015..عبدالعال وفؤاد يشكرون النواب ويهنئون الفائزين ويثمنون دور الخاسرين..تأكيدات على المكاسب في ظل قيادة سياسية حكيمة

مشاهد ختامية لافتة من البرلمان اليوم، والذي أنهى نوابه فصلهم التشريعي كاملا، بستة أدوار أنعقاد في سابقة برلمانية لم تحدث في تاريخ الحياة البرلمانية سوى مرة واحدة.
وخلال إعلان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال خلال جلسته العامة اليوم، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الاول، قام بتوجيه القيادة السياسية والحكومة والنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية .
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وقال للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية امامكم الكثير من الجهد لخدمة ابناء دوائركم ، قائلا " ومن لم يحالفه الحظ فاننا جميعا أبناء الوطن وفى خدمة الوطن داخل المجلس او خارجه.
وتابع:" أود فى نهاية دور الانعقاد العادى السادس أن أهنئ الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها في إتمام انتخابات مجلس النواب بنجاح شهد له الجميع، وهو ما يعكس استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير فى ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة.
بعدها وجه وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية علاء فؤاد، رسائل ذهبت إلى المعنى ذاته، موجها الشكر للبرلمان الحالي على دوره الوطني، ومهنئا النواب الفائزين، ومؤكدا للخاسرين أنهم أدوا دورا عظيما وتحملوا مسؤولية وطنية جليلة.
قبلها أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية.
وتضمنت على النحو التالى مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التى تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة.،ومشروع قانون المالية العامة وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة.
ومشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.ومشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
كما تضمنت الإحالات مشروعات قوانين وعددها 50 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.
ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى 2019/2020، ومشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة للسنة المالية 2019/2020.
وكذلك أحال الدكتور على عبد العال مشروع قانون الصكوك السيادية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.
ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.
ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دوت الخليج وتم إحالته إلى لجنة الخطة.و مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النواب والحكومة أبطال المشهد الختامي لبرلمان 2015..عبدالعال وفؤاد يشكرون النواب ويهنئون الفائزين ويثمنون دور الخاسرين..تأكيدات على المكاسب في ظل قيادة سياسية حكيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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