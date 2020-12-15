الشيوخ وأعضاءه يكثفون نشاطهم اليوم.. المستشار عبدالرازق يستقبل قيادات مؤسسة دار التحرير.. استقبال المقترحات الجديدة للأعضاء..وهيئة المكتب تنعقد لوضع جدول الأعمال

على رغم من كون مجلس النواب هو بطل المشهد اليوم، إلا أن مجلس الشيوخ لم يدخر مجهودا وقامت أمانة الشيوخ بتكيف أعمالها لاستقبال المقترحات الجديدة للأعضاء، كما أن هيئة المكتب دخلت في حالة انعقاد لوضع جدول الأعمال المناسب للفترة المقبلة.

قبلها قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن حزب مستقبل وطن ما جاء للحياة السياسية لينفرد بالساحة إطلاقا، ولكن للعمل مع الجميع من أجل خلق مجال حزبي قوي وحقيقي بالواقع المصري.

جاء ذلك إبان استقبال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الكاتب الصحفي إياد ابوالحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، برفقة الكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات رئيس تحرير جريدة المساء وبوابة الجمهورية اون لاين.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي أن مصر تستحق الكثير، مشيرا إلي أن تجربة الانتخابات الأخيرة أكدت رغبة الشارع المصري في دور قوي للأحزاب والقوي السياسية، مشيرا إلي أن كل تجربة لها سلبياتها وإيجابياتها والصالح العام في النهاية للدولة المصرية قائلا:" مصر بحاجة لأحزاب قوية تتنافس بشرف لما هو فى مصلحة الوطن".

فيما قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ إضافة قوية إلى مجلس النواب، وسيدعم الحياة السياسية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه سيقدم مشورة مهمة بشأن العديد من القوانين والقرارات.

وتابع أن مجلس النواب الحالى تحمل عبء كبير جدًا، خاصة وأن الفترة الانتقالية كنت خالية من وجود مجلس تشريعي.

وأضاف حسين، مجلس الشيوخ، سيستوعب عدد كبير من النقاشات التى تُطرح فى المجال العام، خاصة مع توسع وسائل التواصل الاجتماعى.

وأردف، من يقرأ الديباجة والمقدمة للائحة مجلس الشيوخ، سيكتشف مساحات ضخمة من العمل، تدعيم سٌبل الديموقراطية، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

فيما قال النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الصعبة، ومطلوب من مجلس الشيوخ أن يقدم المشورة.

وتابع ، هناك الكثير من التشريعات التى تهم المواطن المصرى، كان البرلمان الحالى يأخذ وقت كبير ومسئولية ثقيلة على عاتقة، لكن مع وجود غرفة ثانية، يمكنه أن يتم التناول الجزء التشريعى على الجانبين.

وأضاف، يوجد فى مجلس الشيوخ تنوع كبير، حيث يضم قامات سياسية واقتصادية وصحفية كبيرة، وهذا يثقل دور ومشورات مجلس الشيوخ.

