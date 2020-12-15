عمرو دياب: اللي كان أكبر طموحه اني أتصور معاه .. والجمهور: النهايات أخلاق يا عمرو (فيديو)

أثار النجم عمرو دياب خلال الساعات الماضية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لأخر حفلاته بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، وانتشار أنباء عن خلاف وقع بين الثناني الذي طالما اعتادا الظهور معا.

ونشر الجمهور عبر مواقع السوشيال ميديا "كوبليه" من أغنية "أكبر طموحه" قام بغناءه "دياب" في أخر حفلاته، يتضمن: "اللي كان أكبر طموحه إني أتصور معاه .. لما كنت بعدي جنبه كان يقوم يقف انتباه.. كان يوصي الناس تشوفني روحت فين و بعمل ايه.. كان بيسأل مين عارفني.. ويجري يتعرف عليه".

اثار المقطع غضب الجمهور واعتبره "موجه" للفنانة دينا الشربيني بعد انفصالهما نتيجة للخلافات وقعت بينهما في الفترة الأخيرة.

ونشر الجمهور فيديو لهضبة عمرو دياب أثناء غناءه للمقطع، وكانت أبرز تعليقات الجمهور: "النهايات أخلاق يا عمرو"، حيث وصفته أكثر التعليقات بـ "النرجسي".

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جاءت أغنية " أكبر طموحه" ضمن ألبوم "كل حياتي" 2018 للكاتب والشاعر أحمد المالكي، ولكنها انتشرت خلال الساعات الماضية، بعد غناء عمرو دياب للمقطع ضمن أخر حفلاته بعد واقعة الانفصال.

وفي وقتِ سابق، تداول مقطع فيديو لحفل عمرو دياب، أثناء غناءه مقطع من أغنية "أماكن السهر" الذي شاركت به الفنانة دينا الشربيني كـ بطلة للكليب، قائلا: "ده حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل.. المؤلف ده أوفر أوي" .. إذ وصف "دياب" الكلمات بـ المُبالغ فيها، محاولا بعدها مدح المؤلف قائلا :"بس الشاعر شاطر جدا"، وهو ما اعتبره الجمهور إحراجا لدينا الشربيني خلال حفله.