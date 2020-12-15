وزيرة الهجرة : العلاقات بين مصر وقبرص واليونان تشهد أزهى عصورها

جدة - نرمين السيد - كرم هومر مافروماتيس، سفير دولة قبرص لدى مصر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خلال مشاركتها فى احتفالية عيد الميلاد "الكريسماس"، تقديرًا لدورها فى مبادرة إحياء الجذور "نوستوس".





حضر الاحتفالية السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير نبيل حبشى مساعد المراسم بوزارة الخارجية المصرية، إلى جانب السفيرة مى طه خليل السفير الأسبق لمصر فى قبرص، وكذلك السفير اليونانى لدى مصر، وعدد من سفراء الدول الأخرى ورؤساء الجاليتين القبرصية واليونانية فى مصر.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها بالتكريم، مثمنة الدور الفاعل والمؤثر للجاليتين القبرصية واليونانية فى المجتمع المصرى، وكان آخر تلك المواقف مساندتهم لمصر أثناء جائحة كورونا من خلال تبرعهم لصالح العمالة غير المنتظمة.

وقالت وزيرة الهجرة إن العلاقات المشتركة بين مصر وقبرص واليونان تشهد أزهى عصورها خلال الفترة الحالية والجميع لديه رغبة فى تعميق هذه العلاقات بين البلدان الثلاثة وتوسيع رقعة التعاون المشترك، مضيفة أن الجاليات القبرصية واليونانية التى عاشت ومازالت تعيش فى مصر تلعب دورا حيويا ولها تاريخ طويل داخل المجتمع المصرى حتى أثروا فيه وتأثروا به وساهموا فى تطوره.

وأثنت الوزيرة على التعاون القائم بين البلدان الثلاثة فى مجال الهجرة والجاليات واستدامة ذلك التعاون مع التطلع لمزيد من العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لصالح الجاليات المصرية والقبرصية واليونانية.