رابطة الجامعات الإسلامية تحتفل غدا باليوم العالمى للغة العربية

جدة - نرمين السيد - تنظم رابطة الجامعات الإسلامية، بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة الأزهر، صباح غدا الأربعاء، ندوة بعنوان حماية اللغة العربية: الوسائل والطرائق، فى إطار الاحتفال السنوى باليوم العالمى للغة العربية.





تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ويشارك فيها عدد من أساتذة اللغة والإعلام. وتدور محاور الندوة حول عدة موضوعات: - وسائل حماية اللغة العربية فى الإعلام المرئى والمسموع والمقروء. - وسائل حماية اللغة العربية فى العالم الرقمى. - جدلية الفصحى والعامية. - حماية اللغة العربية من هجوم اللغات الأجنبية. - نحو لغة عربية تلائم عموم الجماهير. - قصائد شعرية عن اللغة العربية. ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال الساعة العاشرة صباحًا، بمقر كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

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