فيديو.. مكافأة لسائق قطار منع حدوث كارثة

وقالت الهيئة، فى بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، إنه أثناء عبور سيارة نصف نقل رقم "ص ق ل 8146" للسكة ما بين محطتى قنا والأشراف من مكان غير معد للعبور، وأثناء مرور قطار 935 الأقصر - الإسكندرية، تمكن قائد القطار من الرباط قبل الاصطدام بالعربة، ولم تسفر الواقعة عن أية تلفيات أو تأخيرات على الخط، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.
وأهابت الهيئة، بالمواطنين إتباع تعليمات السلامة المنظمة، وعدم المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، حرصًا على سلامتهم وأرواحهم وحفاظًا على سلامة وأمان مسير القطارات.
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