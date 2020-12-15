محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة طفل بعد جراحة نادرة

جدة - نرمين السيد - اطمأن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على حالة الطفل مؤمن حسيب سعد، من إحدى قرى مركز سيدى سالم، بعد نجاح عمليته الجراحية، لإصلاح عيب خلقى بالرأس، بمستشفى طب أطفال مصر.





وبعد رحلة علاج ناجحة، عاد الطفل لأسرته بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء، بعد إجراء العملية الجراحية له وعمره 44 يوماً، ووجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة حالة الطفل على مدار الأيام المقبلة.

وأثنى حسيب سعد، والد الطفل، على متابعة المحافظ لحالة نجله بعد نقله لمستشفى طب أطفال مصر، وإجراء العملية الجراحية له، والاطمئنان على حالته، مؤكداً أن الحالة العامة للطفل مستقرة.

وأكد أشرف الحب، خال الطفل، أن الأخير عقب ولادته بحضانة مستشفى مطوبس المركزى، كان يحتاج لعملية جراحية دقيقة، مشيرًا إلى أن والده يعمل خفير فى إحدى العمارات بالإسكندرية، ولا يملك ثمن إجراء العملية، فضلًا أن العملية تحتاج لتخصص دقيق، خصوصًا بعد أن تعددت الآراء الطبية بين ولادة الطفل برأسين منفصلين: "رأس بها المخ ورأس بها المخيخ".

وأضاف : لم نكن نعلم ماذا نفعل حتى زار جمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحضانة وشاهد الطفل، فتواصل مع محافظ كفر الشيخ الذى خاطب وزيرة الصحة، لعلاج الطفل على نفقة الدولة.

وذكر أنه تم نقله ابن شقيقته لمستشفى طب أطفال مصر وأجرى العملية، موجهًا الشكر للمحافظ ولكل المسؤولين الذين جعلهم الله سببا فى إنقاذ حياة الطفل.