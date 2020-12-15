تاج الدين: لن نسمح بتداول لقاح غير آمن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التى أثبتت فعاليتها وأمانها فى مواجهة فيروس كورونا.





وفى مؤتمر صحفى عقد، اليوم الثلاثاء، أوضح تاج الدين أن اللجان العليا تراقب وتتابع، ولديها آليات رصد، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن كل اللقاحات تم تسجيلها كطوارئ والجهات الدولية تراقب أداءها حتى الآن.

وأشار إلى أن التطعيم أيا كان لا يغنى عن إتباع الإجراءات الاحترازية، مبينا أن أى دواء فى العالم له آثار جانبية ولكن هناك آثارا جانبية واضحة وشديدة، وبالتالى يستبعد الدواء أو اللقاح فى هذه الحالة، وهناك آثار جانبية محتملة، كما أن الأسبرين نفسه قد يسبب نزيفا أو حساسية فى بعض الحالات.

وأضاف تاج الدين أن مصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات، لافتا إلى أن المركز القومى للبحوث فى مصر يعمل على الوصول إلى تطعيم ولكن لا يعلن إلا عند الوصول إلى نتائج نهائية واضحة.