الغربية: الانتهاء من تطوير 7 مناطق عشوائية خلال مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات والمهندس أسامة إسماعيل منسق الإدارة المركزية لمشروع تطوير العشوائيات ورئيسى حى أول وثان طنطا، وممثلى الجهات المشاركة فى المشروع والاستشاريين من مرافق المياه والكهرباء والغاز.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ عرضاً تقديمياً للموقف التنفيذى لمشروع تطوير 7 مناطق عشوائية غير مخططة بمحافظة الغربية، موضحاً أن نسب إنجاز أعمال مياه الشرب والصرف الصحى بمناطق "العجيزى – سيجر – السلخانة – قحافة – على أغا" بطنطا بلغت نسبة 97 %.

كما بلغت نسبة الإنجاز فى المحلة الكبرى بمناطق "التوبة خلف مسجد المحجوب – منطقة الخبى - أبو القاسم بحى أول المحلة" 100% للصرف الصحى و53% لشبكات مياه الشرب.

وفى منطقة "سكة طنطا – عزبة خضر بحى ثان المحلة"، بلغت نسبة الإنجاز 82% لشبكات المياه والشرب، و90% للصرف الصحى، مؤكداً أن هذه المشروعات تهدف لتوفير حياة آمنة وكريمة لأبناء المحافظة الذين يقطنون تلك المناطق.

وعلى جانب آخر، أوضح المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن محافظة الغربية من أكبر المحافظات التى حصلت على دعم غير مسبوق بمبلغ 411 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية، ضمن خطة التنمية فى المناطق غير المخطط لها على مستوى مختلف المحافظات.

كما أشاد صديق بجهود محافظ الغربية ونائبه على الجهود المبذولة والإشراف على المشروع ورفع نسب الإنجاز فى الأعمال، ورفض استلام بعض الأعمال الغير مطابقة للمواصفات.

وأوضحت أن محافظة الغربية من أولى المحافظات التى بدأت بتطوير المناطق العشوائية، وأضاف أن هناك خطط كبيرة لتطوير عواصم مدن المحافظات وستحظى الغربية كأولى المحافظات فى تطوير عاصمة المحافظة.

وفى السياق ذاته، قدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الشكر للمهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات والوفد المرافق له، على الدعم والمساندة لتطوير تلك المناطق العشوائية.

وأشاد بالجهود المبذولة للجهات المشاركة فى المشروع بداية من التخطيط الجيد إلى المتابعة والمراقبة والإشراف المستمر، مؤكداً أنه سوف يتم تسليم المناطق العشوائية فى 1 مارس 2021.

وعقب الاجتماع، أجرى الدكتور طارق رحمى ومدير صندوق تطوير العشوائيات والوفد المرافق له، جولة ميدانية للمناطق العشوائية بمدينة طنطا للاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال إنجاز.