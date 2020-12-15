جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه تم شراء 120 ألف طن قمح رومانى، و115 ألف طن قمح أوكرانى والشحن فى الفترة من 1 إلى 15 فبراير المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلع التموينية تتعاقد على شراء 235 ألف طن قمح رومانى وأوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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