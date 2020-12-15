إنفوجراف .. خطوات سهلة لدخول الامتحان التجريبى من على تابلت الثانوية

جدة - نرمين السيد - ويستعرض دوت الخليج فى الإنفوجراف التالى خطوات دخول الامتحان التى تبدأ بتسجيل الاستمارة على MOE- EREGISTER.GOV.E، الحصول على الإيميل المدرسى من OFFICE365، والدخول على OUTLOOK على التابلت.



وأوضح أنه يتم إدخال الإيميل المدرسى ثم كتابة الإيميل وكلمة المرور.