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جدة - نرمين السيد - ويستعرض دوت الخليج فى الإنفوجراف التالى خطوات دخول الامتحان التى تبدأ بتسجيل الاستمارة على MOE- EREGISTER.GOV.E، الحصول على الإيميل المدرسى من OFFICE365، والدخول على OUTLOOK على التابلت.
وأوضح أنه يتم إدخال الإيميل المدرسى ثم كتابة الإيميل وكلمة المرور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف .. خطوات سهلة لدخول الامتحان التجريبى من على تابلت الثانوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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