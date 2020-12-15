مصر تدين إعلان إسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة في...

أعرب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم 15 الجاري، عن إدانة جمهورية مصر العربية لإعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس، باعتبار ذلك خرقًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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