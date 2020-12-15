تاج الدين: لا يسمح بتداول أي لقاح لكورونا إلا بعد الاطمئنان له بنسبة 100 %.. والرئيس يتابع بنفسه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لا يتم السماح بتداول أي شيء خاص بـ لقاحات فيروس كورونا المستجد إلا عندما تكون الدولة المصرية ممثلة في الحكومة، واللجان العلمية والطبية مطمئنة تمامًا له بنسبة 100%.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في مؤتمر صحفي عقد اليوم بقصر الاتحادية: "إننا نراقب اللقاحات في مختلف دول العالم".

وأشار تاج الدين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه يوميًا كل جديد في هذا الإطار.