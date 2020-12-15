قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لا يتم السماح بتداول أي شيء خاص بـ لقاحات فيروس كورونا المستجد إلا عندما تكون الدولة المصرية ممثلة في الحكومة، واللجان العلمية والطبية مطمئنة تمامًا له بنسبة 100%.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في مؤتمر صحفي عقد اليوم بقصر الاتحادية: "إننا نراقب اللقاحات في مختلف دول العالم".
وأشار تاج الدين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه يوميًا كل جديد في هذا الإطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تاج الدين: لا يسمح بتداول أي لقاح لكورونا إلا بعد الاطمئنان له بنسبة 100 %.. والرئيس يتابع بنفسه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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