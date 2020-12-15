أهمها إيجاد قنوات تواصل مع الإعلام الجديد.. 5 توصيات في مؤتمر استراتيجية بناء الوعي 2021 بحضور وزير الأوقاف

أصدر مؤتمر استراتيجية بناء الوعي ٢٠٢١ الذي عقد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خمس توصيات.

وأعلن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 5 توصيات، في ختام مؤتمر إطلاق مبادرة استراتيجية بناء الوعي، الذي عقد اليوم بمقر المجلس بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، مشيرا إلى ضرورة تشكيل مجموعات أو لجان لمناقشة موضوعات المبادرة لاسيما مواقع التواصل الإجتماعي، فضلا عن توصية بإجراء بحث عن ماذا يريد المشاهد، يتم انجازه بالتعاون مع أساتذة إعلام.

وتضمنت التوصية الثالثة التفكير في سبل ايجاد قنوات تواصل مع الإعلام الجديد، وقال جبر"، فالإعلام التقليدي يعاني من تراجع في كل العالم، وتناولت التوصية الرابعة ضرورة جودة المحتوى، وعقب جبر قائلا "سنضع خطوات بالتعاون مع وزير الأوقاف وسنستعين بخبراء من الوزراء لبلورة الأبحاث" وأخيرا أكد على ضرورة التفكير في إخراج هذه الافكار التي طرحت للجمهور المستهدف.



وقد أطلق اليوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، استراتيجية بناء الوعي 2021، بمقر المجلس، والتي من المقرر أن تتناول "أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية، وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها" بحسب بيان سابق صادر عن المجلس.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس، في كلمته إنه ابتداء من العام المقبل ستعقد عدة فعاليات سواء محاضرات أو ندوات أو لقاءات شبابية وصالونات في عدة أماكن وسيكون هناك لقاء شهري يتناول قضية من القضايا الـ 21 التي تتضمنها المبادرة.

وتابع جبر في كلمته قائلا: "نستهدف من هذا الموضوع ان يكون هناك نوع من الحراك الفكري لتذويب الخلافات ووضع حد أدني من الإتفاق لان الحوار يحدث تقارب، سيكون هناك برامج تليفزيونية واذاعية وسيكون هناك تحرك مشترك العام المقبل".

واختتم جبر كلمته بقوله "اليوم هذه مظلة مفتوحة لكل الوزارات ودور الصحف التي ترغب في المشاركة فهو جهد نستهدف منه المصلحة في النهاية".

وتتضمن المبادرة 21 موضوعًا، منها الشائعات، والأخبار الزائفة، والوطنيون، والإجراء، والمتجرئون على الفتوى، والقيم الدينية والقيم الإنسانية، والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى، والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة، والتطرف الإلكتروني، والجمعيات الدينية واختراق دور النشر.

وأوضح بيان المجلس أنه سيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والإصدارات ومركز التدريب والتثقيف، "ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة"، حسب بيان المجلس.