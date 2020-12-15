سفير مصر في جوبا يبحث سبل تعزيز التعاون التجاري مع وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني

بحث الدكتور محمد قدح، سفير مصر لدى جنوب السودان، مع "كيول أتيان" وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى جوبا في المجال الاقتصادي.
وذكرت الخارجية اليوم الثلاثاء أن اللقاء تناول الإعداد لتنظيم معرض تجاري وإيفاد بعثة أعمال مصرية إلى جنوب السودان خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على أهمية توقيع اتفاق ثنائي لتسهيل التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بينهما في المحافل التجارية الإقليمية والدولية، وكذلك التعاون في مجال بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية في المجالات ذات الصلة.
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