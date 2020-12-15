تدشين تنسيقية الصحفيين لدعم الدولة المصرية في مواجهة أعداء الخارج

دشن عدد من شباب الصحفيين السياسيين، اتفاقًا من أجل تشكيل كيان صحفي جديد باسم "تنسيقية الصحفيين" أمس، الإثنين، وضم عددًا من شباب الصحفيين السياسيين والبرلمانيين والتخصصات الأخرى، وعددًا من أصحاب الخبرات الصحفية من حكماء المهنة برئاسة الكاتب الصحفي محمود نفادي، عميد الصحفيين البرلمانيين، والكاتب الصحفي والمحرر البرلماني محمدالعدس منسقًا عامًا.
وقال "نفادي"، إن تنسيقية الصحفيين ستقوم بدور كبير لتجميع الأقلام الصحفية الوطنية لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها في مواجهة أعداء مصر بالداخل والخارج .
وأضاف أن باب الانضمام إلى تنسيقية الصحفيين مفتوح أمام الجميع من شباب الصحافة في كافة المجالات حيث من المقرر أن يعقد المؤتمر التأسيسي الأول للتنسيقية في أوائل عام ٢٠٢١ وتم اختيار طارق رمضان المحرر البرلماني لتلقي الرغبات الخاصة للانضمام للتنسيقية.
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