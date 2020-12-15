تكريمًا لجهوده .. العسومي يسلم عمرو موسى درع البرلمان العربي

كرّم البرلمان العربي، في جلسته الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، باعتباره أحد المؤسسين الأوائل للبرلمان العربي، حيث تزامن عقد هذه الجلسة مع الاحتفال بالذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي الدائم.
وجاء هذا التكريم تقديرًا من البرلمان العربي للدور الهام الذي قام به عمرو موسى في تأسيسه منذ أن كان فكرة وليدة. وبهذه المناسبة، ونيابةً عن البرلمان العربي، قام عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان بتسليم درع البرلمان العربي.
كما أكد رئيس البرلمان العربي في كلمته الافتتاحية، أن الدور الملموس الذي قام به عمرو موسى في تأسيس البرلمان العربي، جاء امتدادًا لمواقفه الداعمة دائمًا لمؤسسات العمل العربي المشترك، وتاريخه المشرف في الدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
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