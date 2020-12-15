مستشار الرئيس: هناك مؤسسات مصرية تعمل على الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك مؤسسات مصرية تعمل على الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في مؤتمر صحفي له بقصر الاتحادية، قائلا: "أننا لن نعلن عن ذلك إلا بعد التوصل إلى لقاح"، مشيرًا إلي أنه لا يتم الكشف عن الأبحاث العلمية مثلًا إلا بعد نشرها في المجلات العلمية.

وأشار إلى أن مصر تراقب اللقاحات التي يتم الكشف عنها في كل دول العالم، وأنه لن يتم اعتماد أي لقاح قبل التأكد منه بنسبة 100%.