لجنة الإسكان بالنقابة: بدء إنشاء مدينة الصحفيين الجديدة بـ"حدائق أكتوبر"

أعلن محمد سعد عبد الحفيظ ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مقرر لجنة الإسكان، بدء خطوات انشاء المدينة السكنية فى مدينة ٦ اكتوبر .

أوضح عبدالحفيظ، بعد شهور طويلة من الإجراءات، ان النقابة استلمت أرض مدينة الصحفيين الجديدة في "حدائق 6 أكتوبر".

واضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين ، ان الأرض بمساحة 30.8 فدان كانت مخصصة للنقابة في 2008 وتم سحبها لعدم الالتزام بسداد اقساط الأرض، صدر قرار بإعادة تخصيص الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية، وتم دفع مقدم القطعة، وإنهاء الإجراءات، واليوم استلمت لجنة الإسكان بالنقابة القطعة، وقريبا يتم الاتفاق مع شركة منفذة بعد تقنين الإجراءات.

واشار الى ان بدء تنفيذ أعمال بناء مدينة الصحفيين الجديدة خلال الفترة القادمة موجها الشكر والتقدير لنقيب الصحفيين ضياء رشوان الذي بذل جهد كبير بدء من مرحلة إعادة التخصيص حتى استلام الأرض، ولمجلس نقابة الصحفيين الذي ساعد بقرارته على استكمال الإجراءات، وكذلك إلى هيثم فارس مدير إدارة الأسكان بالنقابة على جهده الدائم.

