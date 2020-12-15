صور .. محافظ كفر الشيخ يتابع تلقى طلبات مبادرة التصالح حياة

جدة - نرمين السيد - تفقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، بدء تلقى طلبات مبادرة "التصالح حياة" بالمركز التكنولوجى، والتى أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، على أن تتوفر معايير الاستحقاق لكى تتكفل المؤسسة بدفع قيمة التصالح وهى وأن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية "الأكثر احتياجاً، محدودى الدخل أهالى السجناء، ذوى الاحتياجات الخاصة، المرأة المعيلة والمطلقات، العمالة الغير منتظمة، والعاطلين عن العمل، مصابى الحروب والحوادث، كبار السن".





وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتلقى المركز التكنولوجى كل المستندات الخاصة بالمتعثرين من أهالينا بالمحافظة، فى دفع رسوم طلب التصالح، للتخفيفق عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أنه وجه بالإعلان عن الشروط لاستيفاء الأوراق المطلوبة، مشدداً على حسن استقبال المواطنين، وتوفير التسهيلات لهم.





وأضاف أن من بين الشروط لقبول مستندات المواطنين عدم وجود أى ممتلكات أخرى لدى طالب التصالح مثل عقار، أوأرض، ورصيد بالبنك أو محال تجارية، أوسيارة، وأن يكون الطالب متعثر فى دفع رسوم جدية الدفع 25 % من إجمالى قيمة المصالحة.

ومن بين الشروط أن يستوفى جميع المستندات القانونية، بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، وأن يكون طالب التصالح متعثر فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

وذكر أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة على 3 مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وسيتم تلقى الطلبات بالمركز التكنولوجية بمدينة كفر الشيخ بمبنى مجلس مدينة كفر الشيخ، وتم تحديد يوم الثلاثاء لتقديم أهالينا من المستحقين من أهالى كفرالشيخ، قلين، سيدى غازى مسير، الرياض، ويوم الأربعاء لأهالينا بمركز "البرلس، بلطيم، مصيف بلطيم، بيلا، الحامول" ويوم الخميس لأهالينا بمركز "سيدى سالم، دسوق، فوه، مطوبس"، مؤكداً على إتباع الإجراءات الاحترازية وذلك حفاظاً على سلامة صحة المواطنين.