الزراعة : تعاون مصرى - برازيلى فى مجال تحسين سلالات الماشية

جدة - نرمين السيد - بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى اجتماع موسع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب البرازيلى، التعاون فى مجال تحسين سلالات الأبقار عالية الإنتاجية فى اللحوم والألبان.





واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، اليوم الثلاثاء، مميزات سلالات الأبقار الزيبو ومدى تحملها للحرارة والرطوبة ومعدلات إنتاجها من الألبان واللحوم، والتى بدورها جعلت البرازيل من أولى الدول على مستوى العالم فى تصدير اللحوم إلى دول العالم، كما تم استعراض سلالات إنتاج الألبان والتى تتميز بإنتاج عال من اللبن مقارنة بتكلفة التغذية الخاصة بها.

وتطرق الجانب المصرى إلى الموقف الحالى للبحث العلمى فى مجال تناسليات الأبقار والجاموس، وكذلك الإجراءات التى تم اتخاذها لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر، فضلًا عن الخبرات المصرية فى مجال رفع الكفاءة التناسلية فى الأبقار والجاموس، وكذلك الخيول.

وأكد الجانبان إمكانية أن يشمل التعاون مجال التدريب، ونقل التقنيات الحديثة فى مجال الرعاية التناسلية للأبقار ونقل وزراعة الأجنة والتحسين الوراثى، فضلًا عن التعاون البحثى العلمى الزراعى، ونقل التكنولوجيا بين مركز البحوث الزراعية البرازيلى والباحثين من مركز البحوث الزراعية المصرى، وكذلك نقل التكنولوجيا المتقدمة فى مجال تناسليات الأبقار إلى مصر، فضلا عن اختيار سلالة برازيلية متميزة بإنتاج حيوانى 4 أطنان لبن فى الموسم بمعدل 12-15 كيلو يوميا ومع تغذية لا تزيد عن 1 كيلو علف مركز فى اليوم بالإضافة إلى البرسيم والدريس، وهى سلالة ملائمة للظروف الجوية المصرية.

واتفق الجانبان على دراسة إنشاء مزرعة نموذجية، بالوجهين القبلى والبحرى تشرف عليها المعاهد البحثية من مركز البحوث الزراعية فى مصر والبرازيل.

وشارك فى الاجتماع من الجانب المصرى الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطرى، والدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور حاتم فراج مستشار الملحق الزراعى البرازيلى، والمهندس فرانسيس أبادير ممثلا عن الجمعية المصرية لمنتجى الألبان، ومن الجانب البرازيلى الملحق الزراعى البرازيلى وممثل مركز البحوث الزراعية البرازيلى ومعهد بحوث أبقار الألبان واللحوم وممثل أبحاث أبقار الزيبو.