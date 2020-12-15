المفوضين توصى بإلغاء قرار توقيع المحامين على نموذج رسوم قيد الدعاوى

جدة - نرمين السيد - أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، تقريراً قضائيا، أوصت فيه بإلغاء قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، الصادر بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن العلم بمقدار الرسوم المتبقية حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالى الطلبات.





وقالت هيئة المفوضين فى حيثيات تقريرها، الذى أعده المستشار محى الدين أحمد سعيد، النائب بمجلس الدولة، تحت إشراف المستشار عبد الفتاح أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الثابت من الأوراق أن مقيمى الدعوى يمتهنان مهنة المحاماة، وأنهما أثناء رفع الدعوى نيابة عن المدعين أمام محكمة الجيزة الابتدائية يلزمهما قلم الكتاب بالتوقيع على نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن الإقرار بالعلم بالرسوم المتبقية بمقدار 7.5% من إجمالى قيمة طلبات المدعى فى حالة الرفض أو عدم القبول وقبول تحصيله من الخصم الذى يلزمه الحكم به.

وأوضح التقرير أن قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 قرر - فيما يتعلق بالدعازى معلومة القيمة - عدم تحصيل الرسوم النسبية على أكثر من جزء معين حدده القانون وذلك بشكل مبدئى، ثم تحديد الرسوم المستحقة عن الحكم الصادر فى الدعوى بشكل نهائى عند صدوره، بتسوية الرسم النسبى المستحق على أساس ماقضى به الحكم بالفعل، وحال الحكم برفض الدعوى أو عدم القبول لا تحصل رسوم أخرى بخلاف الرسم المحصل عند رفع الدعوى بداية، على أساس أن الحكم فى هذه الحالة لم يقض للمدعى بشىء تحصل عنه رسوم يتم تسويتها بناء على قيمته.

وأكد التقرير أنه لما كان قرار وزير العدل المطعون فيه قد ألزم المدعين عند رفع دعواهم توقيع الإقرار محل التداعى بالعلم بالرسم المتبقى فى حالة الرفض أو عدم القبول، فإنه بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون غير مستند إلى سبب يبرره.

حيث تضمن الإقرار العلم بالرسوم القضائية المتبقية والمستحقة فى حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها، فى حين أنه لا يستحق رسوم أخرى فى هذه الحالة بخلاف الرسم المسدد عند رفع الدعوى بداية.