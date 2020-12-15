الأرصاد: طقس الغد ممطر والعظمى بالقاهرة 20

جدة - نرمين السيد - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنول الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





وبحسب بيان للهيئة، نشرته عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن تشهد مناطق من القاهرة والإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وكاترين، أمطارا متوسطة، كما تشهد مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، أمطارا من متوسطة إلى غزيرة، وتشهد مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا، أمطارا خفيفة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:- وتتأثر البلاد بامتداد مخفض جوى متمركز على البحر المتوسط، يصاحبة منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

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