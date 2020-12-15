نائب محافظ قنا: نحرص على توفير احتياجات قرى الظهير الصحراوى

جدة - نرمين السيد - أجرى حازم عمر، نائب المحافظ جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لقرى الظهير الصحراوى "الحاج سلام بفرشوط ، بلاد المال بحرى بأبو تشت، أبو دياب شرق بدشنا"، للاطلاع على احتياجات المستفيدين وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات والسبل المعيشية لهم.





رافقه خلال الزيارة المهندس صبرى مختار وكيل وزارة الرى، والمهندس محمد ياسين مستشار التخطيط العمرانى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية. وتفقد عمر الأعمال الإنشائية بالوحدات السكنية ومبانى الخدمات بقرية أبودياب شرق، وخلال جولته بقرى الظهير الصحراوى وجه نائب المحافظ مسؤولى مديرية الرى، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتوفير مصدر مياه بتلك القرى لرى الأراضى المستصلحة المخصصة للمستفيدين بتلك القرى، لتكون نواة لمشروعات تنموية. وأشار نائب محافظ قنا إلى أن الدولة تعطى أولوية كبرى، لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة واستصلاح الأراضى الصحراوية، تشجيعا للاستثمار وتوفير العديد من فرص العمل للشباب. وأكد حازم عمر أن المحافظة حريصة على توفير كافة احتياجات المستفيدين من الوحدات السكنية بقرى الظهير الصحراوى، تشجيعا لهم على السكن بها واستصلاح الأراضى وزراعتها. أتى ذلك فى إطار الاستراتيجية التى تنفذها الدولة، لإقامة مجتمعات ريفية جديدة بصورة حضارية ومخططة لاستيعاب الزيادة السكانية، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها.

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