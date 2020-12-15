مايا مرسى : فخورون بوصول 142 سيدة إلى مقاعد برلمان مصر 2020

جدة - نرمين السيد - وعبرت مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول 142 سيدة الى مقاعد برلمان مصر 2020، لافتة الى أن هذا العدد سوف يرتفع بعد تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث إن السيدات المعينات يمثلن نصف قائمة التعيينات.

وأكدت أن هذا يعد انتصاراً كبيراً للمرأة المصرية، وسوف يساهم فى ارتفاع مؤشرات مصر على المستوى الدولى فى مجال التمكين السياسى للمرأة، لافتة أن الجميع داخل مصر وخارجها يعول على هذه التجربة الكثير فهى نسبة غير مسبوقة لتمثيل المرأة المصرية فى مجلس النواب، تعكس ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وامكاناتها، وأشارت إلى أن العبء ثقيل ولكن المرأة أثبتت طاقاتها وقدراتها، متمنية لهن النجاح والتوفيق خلال دورهن المهم.

وذكرت رئيسة المجلس فى بيانها، أن هذا العدد يؤكد أيضاً نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015 والتى شهدت وجود 90 نائبة.

وقدمت الدكتورة مايا مرسى الشكر إلى جميع السيدات اللاتى شاركن فى هذه الانتخابات ولم يحالفهن الحظ بالفوز، مؤكدة أنهن شرفن المرأة المصرية بحرصهن على المشاركة السياسية، وأن مشاركتهن فى حد ذاتها تعتبر خطوة مهمة جداً تكسب المرأة الخبرات التى تؤهلها للفوز فى الانتخابات المقبلة، متمنية لهن التوفيق والنجاح فى خطواتهن القادمة.