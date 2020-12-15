ابتكر الدكتور أحمد لبيب الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة طنطا طريقة جديدة لوقاية مرضى الأسنان من فيروس كورونا في عيادات طب الأسنان وهو عبارة عن جهاز يفصل بين المريض والطبيب ويوفر الحماية الكاملة من خطر الفيروسات وفي مقدمتها كوفيد 19 المعروف بإسم كورونا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد لأول مرة في مصر .. جهاز من ابتكار طبيب مصري للوقاية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.