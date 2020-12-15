انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة الطقس خلال ال24 ساعة المقبلة وتحذيرات مستمرة من الأرصاد بسقوط أمطار على كافة الأنحاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس المتوقعة غدا، ثاني أيام الموجة الجديدة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تضرب البلاد حالياً، حيث تبدأ عملية سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة في التوجه نحو داخل الجمهورية بعدما كانت مقتصرة على المحافظات الساحلية اليوم، حيث شهدت محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة سقوط أمطار غزيرة اليوم، وسوف نستعرض في السطور التالية حالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية ، طبقاً للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً.

حالة الطقس غداً الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأربعاء هو ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث من المتوقع سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية ما بين غزيرة ورعدية ومتوسطة وخفيفة، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس الاربعاء ما يلي:-

*طقس معتدل على محافظات القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.

* طقس معتدل على السواحل الشمالية ورياح نشطة.

* طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ورياح معتدلة.

* طقس مائل للدفء على شمال الصعيد ورياح معتدلة.

درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية :-

يمكن من خلال بيان هيئة الأرصاد الجوية معرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية وذلك من البيان التالي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:-

كذلك فإنه يمكن معرفة الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار حتي يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 من خلال البيان التالي:-