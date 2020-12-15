عاجل.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - جاء قرار محافظ القاهرة، نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. ومن المتوقع أن تشهد مناطق من القاهرة والإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وكاترين، أمطارا متوسطة، كما تشهد مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، أمطارا من متوسطة إلى غزيرة، وتشهد مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا، أمطارا خفيفة.

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