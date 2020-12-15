استمرار تعطيل الدراسة غدا فى إدكو ورشيد وكفر الدوار لسوء الطقس

جدة - نرمين السيد - قرر هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون"، بمراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.





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