وزير التموين يصل إلى السودان للمشاركة فى افتتاح مجمع وادى النيل للخبز

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الدكتور على المصيلحى، بمطار الخرطوم الدولى، وزير التجارة والصناعة السودانى مدنى عباس مدنى، وسفير مصر فى السودان السفير حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.

وقال سفير مصر فى السودان السفير حسام عيسى، إن الدكتور على المصيلحى، سيشارك غدا فى افتتاح مجمع وادى النيل لإنتاج وتطوير صناعة الخبز فى السودان، الذى يضم 10 خطوط إنتاج آلية، كانت أهدتها مصر للسودان، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون ونصف المليون رغيف خبز يوميا.

وأوضح أن وزير التموين والتجارة الداخلية، سيعقد جلسة مباحثات غدا مع وزير الصناعة والتجارة السودانى، مدنى عباس مدنى.

وأضاف أن المباحثات ستتناول وسائل الاستفادة من تجربة مصر فى توزيع السلع الاستهلاكية، وكذلك عقد دورات تدريبية للكوادر السودانية فى الرقابة على السلع التموينية، حيث تقدم مصر للجانب السودانى 25 منحة تدريبية فى مجال مباحث التموين، فى دورة من المقرر أن تُعقد فى القاهرة فى شهرى فبراير ومارس من عام 2021.