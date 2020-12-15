الأرصاد تطلق تحذيرا خطيرا: تجنبوا الأماكن المكشوفة والأمطار الرعدية

تضرب البلاد حالة طقس سئ وعدم استقرار بالأحوال الجوية، على مستوى كافة أنحاء الجمهورية، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية، باستمرار هذه الحالة السيئة يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تمتد إلى القاهرة الكبرى وعلى كافة الأنحاء، مع وجود فرص لسقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا.

طقس اليوم الثلاثاء وانخفاض الدرجات

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .

أمطار على مطروح والسلوم والإسكندرية

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من مطروح والسلوم والإسكندرية ورشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

ووجه محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر "اليوم السابع"، عدد من النصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس السيئ، من أهمها ارتداء الملابس المناسبة وعدم تخفيف الملابس لانخفاض درجات الحرارة، وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة خاصة مرضى الجيوب الأنفية وأصحاب الأمراض الصدرية بسبب نشاط الرياح

تحذير خاص لأصحاب الأمراض الصدرية

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، المواطنين خاصة أصحاب الأمراض الصدرية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة حيث تكثر حركة الرياح والأتربة، فضلا على التنبيه على المواطنين بتجنب التواجد أسفل لوحات الإعلانات، والقيادة بهدوء على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية لنشاط الرياح، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية لاضطراب حركة البحر بفعل نشاط الرياح وارتفاع الأمواج، وتجنب الوقوف قرب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء خلال سقوط الأمطار.

الظواهر الجوية وحالة الطقس

وفى نفس السياق، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع اليوم الثلاثاء، تشهد حالة الطقس انخفاض أخر فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات منوية .

كما يشهد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

طقس الأربعاء وأمطار رعدية

ومع يوم الأربعاء، كشف هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء ، بينما تشهد القاهرة الكبرى، أمطار متوسطة على بعض المناطق .

طقس القاهرة الكبرى

ومع اليوم الثلاثاء، تشهد القاهرة الكبرى انخفاض أخر فى درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية، ونشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.