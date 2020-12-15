ترشيح تحقيق "صوت الأمة" عن "بودرة طفايات الحريق" للزميل محمد أسعد لجائزة الصحافة العربية في دبي

كشفت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، مُمثلة في "نادي دبي للصحافة" عن أسماء المرشحين لنيل التكريم في دورتها التاسعة عشرة من مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه، إلى جانب المؤسسات الصحافية المرشحة ضمن فئة "الصحافة الذكية"، حيث سيتم تكريم الفائزين في الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل في حفل استثنائي يُعقد عن بُعد، وذلك التزاماً بالتدابير الاحترازية المُوصى بها عالمياً في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، وبمشاركة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية والإعلاميون العرب العاملون في مناطق مختلفة من العالم.

وبهذه المناسبة هنأت ميثاء بوحميد، مديرة جائزة الصحافة العربية، جميع المؤسسات الصحافية والصحافيين المرشحين لنيل الجائزة ، حيث يعتبر الوصول لهذه المرحلة المتقدمة، بما تمثله الجائزة من قيمة مهنية كبيرة، أسمى تكريم يناله المبدعون في مضمار الصحافة العربية، وحافزاً إضافياً على الارتقاء بالمنتج الصحافي العربي بمضمون عصري يلاقي تطلعات المتلقي.

وأضافت بوحميد، "نحرص على الدوام أن تكون الجائزة مصدر تحفيز للوصول إلى أقصى مستويات الأداء الصحافي الرفيع، في الوقت الذي تتبع فيه الجائزة أرقى المعايير في اختيار وتكريم الكوادر الصحافية العربية المبدعة والمتميزة من مختلف انحاء المنطقة والعالم، وفق رؤية راعي الجائزة وصاحب فكرة تأسيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد دبي عاصمة للإعلام والصحافة وكافة العاملين في هذه المجال.

وقالت مديرة جائزة الصحافة العربية، الأمانة العامة للجائزة مستمرة في العمل على تعزيز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الجائزة، ضمن أهم منصات التكريم الصحافي على مستوى العالم، وفي ضوء الأهداف الرئيسة التي تأسست عليها الجائزة، منذ إطلاقها في عام 1999، وذلك بفضل المنهج الدقيق الذي تم وضعه للجائزة، والأسلوب الاحترافي الذي تتم من خلاله عمليات التحكيم وفق مجموعة من المعايير المهنية الدقيقة، التي منحت الجائزة ثقة واحترام العاملين في ميدان الصحافة في مختلف أنحاء المنطقة العربية، وكذلك المؤسسات الصحافية العربية العاملة من خارج المنطقة كأهم محفل للاحتفاء بأصحاب الفكر الخلاق والإنتاج المبدع في مجال الصحافة العربية.

من جهته أكد جاسم الشمسي، نائب مدير الجائزة، أن انعقاد حفل الجائزة هذا العام رغم كل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على العالم، والإجراءات المتخذة للحد من انتشارها، دليل على حرص الأمانة العامة على مواصلة مسيرة تكريم الإبداع والمبدعين وإن كان بأسلوب خاص يراعي الظرف الذي تمر به المنطقة والعالم، كما يدل على مدى اهتمام الأمانة العامة للجائزة بالحفاظ على الإنجاز الذي حققته نحو عقدين من الزمان، والمتمثل في كسب ثقة أهل المهنة واحترامهم، وذلك مع التزام الجائزة منذ انطلاقها بمجموعة من القيم والمعايير في مقدمتها النزاهة والشفافية لترسّخ بذلك مكانتها كأهم محفل للاحتفاء بالتميز في عالم الصحافة العربي.

الصحافة الذكيّة

وضمت القائمة، التي أعلنت عنها الأمانة العامة للجائزة، المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، بما في ذلك المؤسسات المُرشَّحة عن فئة الصحافة الذكيّة، وهي: صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية، وصحيفة "الرؤية" الإماراتية، وصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

فئة الشباب

كما ضمت القائمة المرشحين في فئة الصحافة العربية للشباب وهم: سارة صلاح من صحيفة "الوطن" المصرية، وشروق محمد من موقع "مصراوي" الإلكتروني، وعبد الصمد ادنيدن، من صحيفة "بيان اليوم" المغربية، وسمر صالح من صحيفة "الوطن" المصرية، ومها صلاح الدين من موقع "مصراوي" الإلكتروني، وأحمد عاطف، من صحيفة الدستور المصرية.

الصحافة الاستقصائية

وشملت الترشيحات في فئة الصحافة الاستقصائية عملاً بعنوان "صناعة التنمُّر في المدارس"، ترشحت به سلامة الكتبي من صحيفة "الرؤية" الإماراتية، وآخر بعنوان "المواصفات القياسية الرسمية لبودرة طفايات الحريق في مصر غير صالحة" ترشح به محمد أسعد من صحيفة "صوت الأمة" المصرية، وموضوع آخر بعنوان "المهاجرون غير النظاميين.. ورقة المقاتلين في حرب طرابلس" ترشح به جمال جوهر، من صحيفة "الشرق الأوسط".



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الحوار الصحافي

أما في فئة الحوار الصحافي، فقد شملت ترشيحاتها: حواراً صحافياً نُشر تحت عنوان " لا بديل عن تعديل قانون الأحوال الشخصية لعلاج جراح الأسرة الإماراتية" أجرته دانية الشمعة من صحيفة "الرؤية" الإماراتية، وحواراً آخر نُشر تحت عنوان " إصبع قدم تقهر المستحيل وتغيّر العالم" تقدمت به مها عادل من صحيفة "الخليج" الإماراتية، وحواراً ثالثاً حمل عنوان "علماء يرسمون ملامح العالم في 2050" ترشَّح به محمد منصور من صحيفة "الرؤية" الإماراتية.

السياسية

كما شملت الترشيحات في فئة الصحافة السياسية موضوعاً بعنوان "التغيُّر المناخي.. فاعل دولي جديد" ترشَّح به الكاتب طه حسيب من صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، وموضوع "مظاهرات "إيران بره بره".. هل تقتلع النفوذ الفارسي من العراق؟" ترشَّح به محمد صبح من صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، وموضوعاً جاء بعنوان "سوريا بين طموحات القيصر وأحلام العثمانلي" للكاتب محمد أمين المصري من صحيفة "الأهرام" المصرية.

الصحافة الاقتصادية

وفي فئة الصحافة الاقتصادية، شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان "نصف الشركات المُدرَجة لا تخضع لالتزامات التوطين" ترشَّح به رامي سميح من صحيفة "البيان" الإماراتية، وموضوع بعنوان "دبي الدولي.. من مدرج الرمل المضغوط إلى المطار الأول عالمياً"، ترشَّح به أزاد عيشو من صحيفة "الإمارات اليوم"، وموضوعاً نُشر تحت عنوان "ماذا يريد القطاع الخاص؟" ترشح به فريق عمل صحيفة "الخليج الإماراتية".

الرياضية

وفي فئة الصحافة الرياضية، شملت الترشيحات موضوعاً تقدَّم به الصحافيان عبدالله الطنيجي، ورضا سليم من صحيفة "الاتحاد" الإماراتية تحت عنوان " المواهب العربية أحلام في المقابر"، وعملاً آخر تحت عنوان "الرياضة والذكاء الاصطناعي.. جدليّة التطور والهيمنة" ترشّح به محمد عواد، ومحمد فايت، وموسى علي من صحيفة "الرؤية" الإماراتية، إضافة إلى موضوع بعنوان "كأس آسيا ولدت ميتة في هونج كونج وتعود للحياة من الإمارات" ترشَّح به الصحافي معتز الشامي من صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

الثقافية

وضمت ترشيحات فئة الصحافة الثقافية موضوعاً حمل عنوان " الثقافة والفنون.. مظلة التسامح والتعايش وحائط صد الكراهية والتطرف" لكل من: محمد عبدالمقصود، منورة عجيز، وسلمى العالم من صحيفة "الرؤية" الإماراتية، وعملاً عنوانه " صابر زرد .. الشاعر المنسي" ترشَّح به أحمد عاطف من صحيفة "الوطن" المصرية، وموضوع بعنوان "نجيب محفوظ ... الرقيب الصارم" شارك به طارق الطاهر من مجلة "أخبار الأدب" المصرية.

أفضل صورة

وعن فئة أفضل صورة صحافية ترشحت أعمال كل من: المصور صهيب جاد الله من وكالة "رويترز" للأنباء، والمصور غيث السيد من وكالة "شام برس"، والمصور صابر نور الدين، من الوكالة الأوروبية للصور الصحفية "European Pressphoto Agency (EPA)".

وقد قرر مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية حجب فئتي "الصحافة الإنسانية" و "الرسم الكاريكاتيري" لهذه الدورة، وذلك نظراً لعدم استيفاء الأعمال المتقدمة لمعايير وشروط الترشح.