الرئيس السيسي يأمر بمنح لقاح كورونا للمصريين مجاناً

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمنح لقاح فيروس كورونا المستجد مجانا للمصريين. وقال عوض تاج الدين في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية: "أي إنسان هيحتاج اللقاح سيحصل عليه مجانًا، كما أن أى إنسان غير قادر يستطيع عمل التحاليل اللازمة بالمجان، بعد تقديم ما يثبت ذلك".

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