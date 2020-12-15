مستشار الرئيس لشؤون الصحة: "مش هنعتمد أي لقاح لكورونا إلا لما نكون مطمئنين 100%”

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لن يسمح بتداول أي شئ خاص بلقاحات فيروس كورونا المستجد إلا عندما تكون الدولة المصرية ممثلة في الحكومة واللجان العلمية والطبية مطمئنة تماماً بنسبة 100%.

وأضاف في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية اليوم، الثلاثاء ، "أننا نراقب اللقاحات في مختلف دول العالم"، مشيراً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه يومياً كل جديد في هذا الإطار.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن هناك مؤسسات مصرية تعمل علي الوصول إلي لقاح لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلي أننا لن نعلن عن ذلك الا بعد التوصل إلي لقاح، مشيراً إلي أنه لا يتم الكشف عن الأبحاث العلمية مثلاً إلا بعد نشرها في المجلات العلمية.