مستشار الرئيس: مصر من أوائل الدول التي تنبأت بانتشار كورونا..واستخدمنا علاجات قبل العالم

عقد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مؤتمراً صحفياً بقصر الاتحادية اليوم، الثلاثاء، حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد.

وقال "عوض تاج الدين"، إن مصر تنبأت منذ بداية ظهور أول حالات في ووهان الصينية، بانتشار فيروس كورونا المستجد وتهديده لدول العالم، وهو ما نتج عنه الاستعداد المبكر من قبل الدولة المصرية، مدللاً علي ذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وإرسال طائرة إلي مدينة ووهان الصينية لإعادة المصريين من هناك وبالتالي تم عزلهم في مستشفي النجيلة بمحافظة مطروح.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، أنه تم وضع 100 مليار جنيه مع بداية الجائحة لدعم الخدمات الطبية، منها 70 مليارًا لوزارة الصحة والسكان، و30 مليارًا للمستشفيات الجامعية، كما تم تجهيز مستشفيات الحميات وغيرها.

وأشار إلي تأهيل المدن الجامعية كاملة لاستقبال الحالات، ثم بدأ تشخيص الحالات، منوهاً إلي أن أول حالة تم اكتشافها داخل مصر كانت لمواطن أجنبي، لافتاً إلي أن الحالات بدأت في الزيادة خلال الفترة بين عيدي الفطر والأضحي.

واكد "عوض تاج الدين"، أن التجربة المصرية كانت التعامل المبكر ودعم القطاع الطبي وتأهيل الأماكن لاستيعاب أي حالات متزايدة، موضحًا أن عدد مستشفيات الحميات والصدر في مصر 77 مستشفي موزعة علي مستوي الجمهورية، ولا يوجد لها مثيل في العالم، وتم توطين أول جهاز للرعاية المركزة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الرعاية المركزة كانت مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي والأجهزة المساعدة، والرئيس عبد الفتاح السيسى كان يتابع يومياً أعداد هذه الأجهزة، مضيفاً:"نجحنا واستخدمنا أدوات في العلاج قبل أن يستخدمها العالم".

وأضاف أن هناك أمراض لا توجد لها تطعيمات أو لقاحات حتي يومنا هذا مثل الإيدز والملاريا، مما يشكل ضغطاً علي المجتمعات، مشيراً إلي أن مصر تدفع المليارات سنوياً في التطعيمات وجلبها من أفضل المصادر، مثل الحملات المستمرة للتطعيم ضد شلل الأطفال.